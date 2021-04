Indagine Cna: “Tra artigiani e piccole imprese ottimismo sull’occupazione. Solo il 13% prevede licenziamenti al termine del blocco” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – La fine del blocco dei licenziamenti non provocherà il temuto tsunami per l’occupazione tra artigiani e micro e piccole imprese. Anzi il barometro delle aspettative è orientato a un moderato ottimismo. E’ quanto emerge da una Indagine promossa dalla Cna nell’ultima settimana di marzo tra un numero significativo dei propri associati. La maggior parte degli interpellati prevede una sostanziale tenuta dell’occupazione quando scadrà il blocco e se nel frattempo ci sarà una ripresa della domanda l’offerta di lavoro potrà aumentare. Oltre il 30% degli intervistati è intenzionato ad ampliare l’organico al termine della campagna vaccinale e con l’avvio della ripresa dell’economia. Il 56,5% invece ritiene che manterrà ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – La fine deldeinon provocherà il temuto tsunami per l’occupazione trae micro e. Anzi il barometro delle aspettative è orientato a un moderato. E’ quanto emerge da unapromossa dalla Cna nell’ultima settimana di marzo tra un numero significativo dei propri associati. La maggior parte degli interpellatiuna sostanziale tenuta dell’occupazione quando scadrà ile se nel frattempo ci sarà una ripresa della domanda l’offerta di lavoro potrà aumentare. Oltre il 30% degli intervistati è intenzionato ad ampliare l’organico aldella campagna vaccinale e con l’avvio della ripresa dell’economia. Il 56,5% invece ritiene che manterrà ...

Advertising

Lopinionista : Indagine Cna: “Tra artigiani e piccole imprese ottimismo sull’occupazione. Solo il 13% prevede licenziamenti al ter… - cnanazionale : ??Una indagine CNA mostra una sostanziale tenuta dell’occupazione: oltre il 30% degli intervistati è intenzionato ad… - CnaViterboCiv : Smaltire #pneumatici è una corsa a ostacoli? Al via la nostra #indagine #CNA #Viterbo #Civitavecchia #imprese #pmi - CNA_TO_COMUNITA : Smaltire pneumatici è una corsa a ostacoli? Al via la nostra indagine - PneusNews : Al via l’indagine CNA sullo smaltimento pneumatici -