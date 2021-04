Incidente sul lavoro, uomo di 45 anni ucciso da una scossa elettrica (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un operaio di 45 anni è morto folgorato dopo aver urtato dei cavi dell’alta tensione mentre stava svolgendo un lavoro in provincia di Roma. Velletri, operaio morto folgorato per aver urtato cavi dell’alta tensione su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un operaio di 45è morto folgorato dopo aver urtato dei cavi dell’alta tensione mentre stava svolgendo unin provincia di Roma. Velletri, operaio morto folgorato per aver urtato cavi dell’alta tensione su Notizie.it.

Operaio della provincia di Latina morto folgorato dai cavi dell'alta tensione Sul posto sono sopraggiunti anche i Vigili del Fuoco e gli agenti di Polizia del Commissariato di Velletri, chiamati a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. 0 0 vote Valutazione Post

Velletri, incidente sul lavoro: operaio di 45 anni muore folgorato dai cavi elettrici

