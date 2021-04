In Gran Bretagna 19 morti tra chi ha utilizzato AstraZeneca. Il vaccino di Oxford sconsigliato per gli under 30 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Salgano a 76 i casi di trombosi rare e a 19 i morti registrati nel Regno Unito fra le circa 20 milioni di persone che hanno utilizzato finora il vaccino anti Covid sviluppato dall’Univertsità di Oxford e prodotto da AstraZeneca. Lo rende noto oggi in un rapporto aggiornato la Mhra, l’autorità britannica del farmaco, pur ribadendo che al momento non è provato un rapporto di causa-effetto-. Intanto l’organo consultivo del Regno ha comunque raccomandato di offrire un vaccino diverso alle persone con meno di 30 anni. “C’è una forte possibilità che questi effetti collaterali estremamente rari siano causati dal vaccino” AstraZeneca, ha detto la chief executive dell’agenzia di regolamentazione del farmaco, la Medicines and Healthcare products Regulatory ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Salgano a 76 i casi di trombosi rare e a 19 iregistrati nel Regno Unito fra le circa 20 milioni di persone che hannofinora ilanti Covid sviluppato dall’Univertsità die prodotto da. Lo rende noto oggi in un rapporto aggiornato la Mhra, l’autorità britannica del farmaco, pur ribadendo che al momento non è provato un rapporto di causa-effetto-. Intanto l’organo consultivo del Regno ha comunque raccomandato di offrire undiverso alle persone con meno di 30 anni. “C’è una forte possibilità che questi effetti collaterali estremamente rari siano causati dal, ha detto la chief executive dell’agenzia di regolamentazione del farmaco, la Medicines and Healthcare products Regulatory ...

Advertising

HuffPostItalia : In Gran Bretagna 19 morti tra chi ha utilizzato AstraZeneca. Il vaccino di Oxford sconsigliato per gli under 30 - SalvatoreMerlo : L’Italia ha vaccinato il 5,03 per cento della popolazione, proprio come la Gran Bretagna (5,51 per cento). Ma noi… - grancetto : RT @riktroiani: #Abrignani (#Cts): 'Siamo all'ultimo mezzo miglio, vacciniamo 300 mila persone al giorno, arriviamo a 25-30 milioni di vacc… - GiorgioCarbon12 : RT @noitre32: STOP TOTALE in Olanda e Gran Bretagna - VisigothRemain : @Aliboski @repubblica 79 casi in Gran Bretagna annunciato nella conferenza stampa a Londra -