Impennata dei morti per il Covid oggi nelle Marche: 20 vittime, la più giovane è un uomo di 61 anni /Il contagio nelle regioni in tempo ... (Di mercoledì 7 aprile 2021) ANCONA - Il contagio da Covid rallenta nelle Marche, restano ancora preoccupanti i numeri dei ricoveri con le ripercussioni sulla pressione alle strutture sanitarie. Ma il virus intanto continua a ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 7 aprile 2021) ANCONA - Ildarallenta, restano ancora preoccupanti i numeri dei ricoveri con le ripercussioni sulla pressione alle strutture sanitarie. Ma il virus intanto continua a ...

Advertising

CottarelliCPI : I vaccini somministrati aumentano regolarmente. Bene! Non facciamo però come il Cile dove la rapidità della vaccina… - Agenzia_Ansa : Covid, l'Oms: vaccinazioni in Europa di una lentezza 'inaccettabile'. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità l'… - ag_notizie : Covid, in Sicilia sono quasi mille i nuovi casi (88 in provincia): impennata dei ricoveri - PalermoToday : Covid, in Sicilia quasi mille nuovi casi (396 nel Palermitano): impennata dei ricoveri - ManuQ24916888 : RT @eterea_naive: Mi aspettavo l'impennata dei decessi in seguito alle proteste dei poveri ristoratori , non avevo pensato al raddoppio dei… -