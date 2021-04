Imola Oggi, Movimento Italia nel cuore e il BMJ (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non mi sorprendo molto se Imola Oggi di Armando Mannocchia usa come fonte di un articolo una mail in formato PEC inviata a Draghi e Speranza da un gruppo (politico?) che non ha evidentemente capito cosa riporta il BMJ. Anche la redazione di Imola Oggi ha grossi problemi a capire cosa sia un fatto e cosa sia invece un’opinione, ma è un problema diffuso in Italia, lo certifica l’OCSE nei suoi studi sulla functional literacy. Partiamo da Imola Oggi, che il 6 aprile 2021 ha titolato: Obbligo vaccinale, Tiboni (MIC): “Dichiarazione esplosiva del British Medical Journal” L’articolo inizia così: Il MIC invia una Pec a Mario Draghi e Roberto Speranza e sulla questione chiede chiarimenti e che la vaccinazione rimanga una libera scelta dell’individuo – “Il British Medical ... Leggi su butac (Di mercoledì 7 aprile 2021) Non mi sorprendo molto sedi Armando Mannocchia usa come fonte di un articolo una mail in formato PEC inviata a Draghi e Speranza da un gruppo (politico?) che non ha evidentemente capito cosa riporta il BMJ. Anche la redazione diha grossi problemi a capire cosa sia un fatto e cosa sia invece un’opinione, ma è un problema diffuso in, lo certifica l’OCSE nei suoi studi sulla functional literacy. Partiamo da, che il 6 aprile 2021 ha titolato: Obbligo vaccinale, Tiboni (MIC): “Dichiarazione esplosiva del British Medical Journal” L’articolo inizia così: Il MIC invia una Pec a Mario Draghi e Roberto Speranza e sulla questione chiede chiarimenti e che la vaccinazione rimanga una libera scelta dell’individuo – “Il British Medical ...

