Il viaggio di Draghi a Tripoli e il ruolo della Libia nella storia della mia famiglia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Evocare la Libia suscita in me una profonda emozione. In un tempo ormai lontano, nel 1926, durante un attacco di ribelli libici, moriva mio nonno Francesco Briatico, capitano dei bersaglieri. Inviato ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) Evocare lasuscita in me una profonda emozione. In un tempo ormai lontano, nel 1926, durante un attacco di ribelli libici, moriva mio nonno Francesco Briatico, capitano dei bersaglieri. Inviato ...

Advertising

Radio3tweet : Con quali obiettivi Mario Draghi ha scelto la #Libia per il suo primo viaggio all'estero da presidente del consigli… - fattoquotidiano : Una visita lampo per recuperare l’influenza in Libia. È stato questo l’obiettivo del primo viaggio all’estero del p… - cricesare : RT @opificioprugna: Nel suo primo viaggio all'estero Draghi elogia la Libia per la gestione immigrati. Il secondo lo farà in Egitto per com… - opificioprugna : Nel suo primo viaggio all'estero Draghi elogia la Libia per la gestione immigrati. Il secondo lo farà in Egitto per… - joneletizia : @tomasomontanari Son riprese le veline di Casalino visto che del viaggio di Draghi si è raccontato solo questo -