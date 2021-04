Il Trono di Spade | il futuro del franchising a dieci anni dal primo episodio

(Di mercoledì 7 aprile 2021)fa, il 17 aprile 2011, andava in onda su HBO la prima puntata deldi( Game of Thrones ). La serie tv fantasy creata da David Benioff e D. B. Weiss è nata come adattamento ...

Dieci anni fa, il 17 aprile 2011, andava in onda su HBO la prima puntata deldi( Game of Thrones ). La serie tv fantasy creata da David Benioff e D. B. Weiss è nata come adattamento televisivo del ciclo di romanzi Cronache del ghiaccio e del fuoco ( A Song of Ice ...Emilia Clarke ne IldiLa Madre dei Draghi Daenerys Targaryen ha lanciato la carriera dell'attrice britannica. Ma anche il biondo ghiaccio più stiloso di sempre. Tagli di capelli iconici: ...Dieci anni fa, il 17 aprile 2011, andava in onda su HBO la prima puntata del Trono di Spade (Game of Thrones). La serie tv fantasy creata da David Benioff e D.B. Weiss è nata come adattamento ...Il network ha già iniziato le riprese di 'House of Dragon', un prequel della serie basato sull'ultimo libro di Martin 'Fire & Blood’. Secondo indiscrezioni, si parla anche di un adattamento delle tre ...