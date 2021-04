Il senso di Bolsonaro per il Covid: ambiente brasiliano pugnalato alle spalle (Di mercoledì 7 aprile 2021) Circa 3000 morti al giorno (4000 solo nelle ultime ore), a causa del Covid-19. Una scia di dolore che non sembra volersi fermare. Anzi, è sensazione comune che chi dovrebbe adoperarsi per fermarla, la stia invece cavalcando per portare avanti disegni discutibili su un altro tema che ha comunque a che fare, se vogliamo, con la salute: l’ambiente e la sua tutela e salvaguardia. I 3000 morti sono quelli che ogni giorno il Brasile certifica a causa della pandemia. Chi cavalca questo trend è invece il presidente carioca, Jair Bolsonaro. Da più parti, il governo brasiliano viene accusato di approfittarsi dell’emergenza epidemiologica per intervenire sulle politiche di tutela ambientale e smontare le azioni delle locali agenzie di settore. Bolsonaro, che fin dall’inizio del suo mandato si era eretto a “Trump ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Circa 3000 morti al giorno (4000 solo nelle ultime ore), a causa del-19. Una scia di dolore che non sembra volersi fermare. Anzi, è sensazione comune che chi dovrebbe adoperarsi per fermarla, la stia invece cavalcando per portare avanti disegni discutibili su un altro tema che ha comunque a che fare, se vogliamo, con la salute: l’e la sua tutela e salvaguardia. I 3000 morti sono quelli che ogni giorno il Brasile certifica a causa della pandemia. Chi cavalca questo trend è invece il presidente carioca, Jair. Da più parti, il governoviene accusato di approfittarsi dell’emergenza epidemiologica per intervenire sulle politiche di tutela ambientale e smontare le azioni delle locali agenzie di settore., che fin dall’inizio del suo mandato si era eretto a “Trump ...

