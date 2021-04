Il Segreto, anticipazioni oggi 7 aprile: il piano malvagio di Angustias (Di mercoledì 7 aprile 2021) anticipazioni “Il Segreto”, puntata del 7 aprile 2021. Che cosa vedremo nella replica su Rete 4 alle 12.30? Mentre Tristan promette a Pepa che un giorno saranno felici insieme, Angustias ha in mente qualcosa per eliminare la rivale in amore. Che cosa vuole fare la moglie di Tristan per colpire la levatrice? Durante la settimana la soap opera spagnola “Il Segreto” cede il suo spazio pomeridiano sulla rete Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di mercoledì 7 aprile 2021)“Il”, puntata del 72021. Che cosa vedremo nella replica su Rete 4 alle 12.30? Mentre Tristan promette a Pepa che un giorno saranno felici insieme,ha in mente qualcosa per eliminare la rivale in amore. Che cosa vuole fare la moglie di Tristan per colpire la levatrice? Durante la settimana la soap opera spagnola “Il” cede il suo spazio pomeridiano sulla rete Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

Piaascione94 : RT @redazionetvsoap: #daydreamer #anticipazioni Già pronti per il serale del #14aprile? - redazionetvsoap : #daydreamer #anticipazioni Già pronti per il serale del #14aprile? - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni 4 aprile: una richiesta sconvolgente - infoitcultura : Il Segreto Anticipazioni 4 aprile 2021: Manuela sa chi ha cercato di ucciderla! - infoitcultura : Il Segreto, anticipazioni oggi 4 aprile: paura per Manuela -