Il Real Madrid affonda il Liverpool, City di misura sul Borussia Dortmund (Di mercoledì 7 aprile 2021) Real Madrid e Manchester City si aggiudicano il primo round dei quarti di finale di Champions League, battendo tra le mura amiche rispettivamente Liverpool e Borussia Dortmund: 3 - 1 il successo della ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 7 aprile 2021)e Manchestersi aggiudicano il primo round dei quarti di finale di Champions League, battendo tra le mura amiche rispettivamente: 3 - 1 il successo della ...

Advertising

acmilan : #OnThisDay vs Real Madrid ?? @MarcoVanBasten's goal stunned the 95,000 at the Bernabeu ?? Indimenticabile: il gol… - TuttoMercatoWeb : Real Madrid, Zidane: 'La Juventus sempre nel cuore. Se torno in Italia? Non so, vediamo' - SkySport : ?? REAL MADRID-LIVERPOOL 3-1 Risultato finale ? ? #Vinicius (27’) ? #Asensio (36’) ? #Salah (51’) ? #Vinicius (65’)… - Edorsi53 : RT @pizzigo: L’acquisto di Kroos, Casemiro, Modric, Vinicius Junior, Benzema a gennaio ha cambiato totalmente la faccia del Real Madrid. Gr… - henrryroiz : RT @elbernabeucom: ? FINAL | @realmadrid 3-1 @LFC #UCL ? 26' 64' VINICIUS, 35' ASENSIO; 51' SALAH -