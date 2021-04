Il primo concorso Fast Track per 2,800 assunzioni al Sud nella Pubblica Amministrazione: cosa prevede il bando e come candidarsi (Di mercoledì 7 aprile 2021) È il primo bando Fast Track: si cercano 2,800 tecnici al Sud Al via al primo concorso lampo promosso dalla Pubblica Amministrazione al Sud. Il bando per l’assunzione di 2,800 tecnici nelle amministrazioni del Mezzogiorno è stato Pubblicato ieri, martedì 6 aprile, nella sezione concorsi ed esami sulla Gazzetta ufficiale. “È la prima sperimentazione di selezioni Fast Track nella Pubblica Amministrazione”, afferma il ministro della Pa, Renato Brunetta. “Abbiamo stabilito un cronoprogramma serrato: 100 giorni dalla Pubblicazione del bando all’assunzione. Semplificazione e rapidità, in ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021) È il: si cercano 2,800 tecnici al Sud Al via allampo promosso dallaal Sud. Ilper l’assunzione di 2,800 tecnici nelle amministrazioni del Mezzogiorno è statoto ieri, martedì 6 aprile,sezione concorsi ed esami sulla Gazzetta ufficiale. “È la prima sperimentazione di selezioni”, afferma il ministro della Pa, Renato Brunetta. “Abbiamo stabilito un cronoprogramma serrato: 100 giorni dallazione delall’assunzione. Semplificazione e rapidità, in ...

Advertising

CarloCalenda : Questa è la situazione dello Stadio Flaminio e del Palazzetto dello sport. In nessuna capitale europea verrebbero l… - FRafaniello : RT @CarloCalenda: Questa è la situazione dello Stadio Flaminio e del Palazzetto dello sport. In nessuna capitale europea verrebbero lasciat… - giuseppegavazza : RT @CarloCalenda: Questa è la situazione dello Stadio Flaminio e del Palazzetto dello sport. In nessuna capitale europea verrebbero lasciat… - SulPanaro : Provincia di Modena, primo concorso online per due posti da istruttore amministrativo - angela_giuri : RT @LAVonlus: ??Slitta al 30 aprile la scadenza del concorso di disegno 'Io rispetto gli animali', bandito @LAVonlus in collaborazione con… -