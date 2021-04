Il piano di assunzioni in cinque anni del ministro Brunetta

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Renatoper la seconda volta nella sua vita politica ricopre la carica diper la Pubblica amministrazione. Dopodi tagli e blocco del turn over e dei contratti, ora riparte proprio dai concorsi e dai rinnovi contrattuali per la messa a terra del Recovery Plan. E in un’intervista al Messaggero spiega il nuovodie le nuove modalità per realizzare i concorsi in presenza in sicurezza. Il suo è un cambio di passo per due ragioni, spiega: «La prima è perché per i contratti abbiamo i soldi, 6,8 miliardi stanziati dai precedenti governi. E di questo ne va dato atto. Ma soprattutto per il Next Generation Eu. Come si fanno a investire 200 miliardi in 5se non hai un apparato dello Stato all’altezza di questa sfida straordinaria? E come si fa a ...