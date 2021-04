Il paradiso delle signore | GRETA OLDONI a Tv Soap | “FIORENZA ha grande smania di potere e di rivalsa!”

(Di mercoledì 7 aprile 2021) È unagrandi antagoniste dell’attuale stagione de Il. Grazie ad un’insinuazione di troppo che ha fatto, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) ha infatti scoperto la “tresca” tra la moglie Marta Guarnieri (Gloria Radulescu) e l’ultimo arrivato Dante Romagnoli (Luca Bastianello). Leggi anche: IL5, anticipazioni di giovedi 8 aprile 2021 Parliamo diGramini, che si è fatta conoscere dal pubblico anche per la sua rivalità con Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina). Ad interpretarla è, che noi di Tvabbiamo contattato per un’intervista. Ecco che cosa ci ha raccontato sul suo percorso nella fiction daily di Rai 1. Il ...

Advertising

LinkaTv : E' iniziato Il Paradiso delle Signore 5 su #rai1 Clicca qui per classifica tweet: - redazionetvsoap : #ilparadisodellesignore #pdsdaily Abbiamo incontrato per voi l'attrice che presta il volto a Fiorenza Gramini! - IlSegretoTvSoap : Il Paradiso delle Signore, Emanuel Caserio: 'Si vocifera su un ritorno forte' - vitaparanoia04 : @Saverio_94 Pietro Masotti, Il paradiso delle signore - IlariaMacchi82 : @Saverio_94 Sono due attori de 'Il paradiso delle signore' -

Ultime Notizie dalla rete : paradiso delle

... che prevede la realizzazione della rotatoria tra viae via Falcinello e del ponte e della ... attraverso un bando statale del Mit " MinisteroInfrastrutture e dei Trasporti". Sul ponte ...... non capivo nulla però immagino stesse preparando un posto inper me'. La promessa di ... Con lui in Turchia ci sarà il belga Ivan Van Mol, storico medicoformazioni di Patrick Lefevere: '...Il Paradiso delle Signore: Tv Soap intervista Greta Oldoni (Fiorenza Gramini) Ciao Greta, benvenuta su Tv Soap. Nelle puntate attuali della fiction, Fiorenza Gramini sta avendo se ...Oggi spegne 49 candeline uno dei personaggi più autorevoli della wave più recente del rock italiano. Parliamo di Gianluca ...