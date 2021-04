Il palermitano Cecchinato | Il tennis azzurro vive una favola

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Marco, come ci si sente a far parte dei magnifici 10 alfieri delche, in questa settimana, con la loro presenza tra i primi 100 giocatori della classifica mondiale, hanno stabilito...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : palermitano Cecchinato

Gazzetta del Sud

Marco, come ci si sente a far parte dei magnifici 10 alfieri del tennis azzurro che, in questa settimana, con la loro presenza tra i primi 100 giocatori della classifica mondiale, hanno stabilito ...Derby tricolore, invece, tra Marco, n.93 Atp, finalista nella prima edizione del torneo, ... il 31enne di San Giorgio Ionico è avanti 2 - 1 nei precedenti, ma il 28enneha vinto ...Intervista al 28enne palermitano nella settimana da record per l’Italia, con 10 giocatori nella Top 100 del circuito Atp. «Sto lavorando per tornare ai massimi livelli. Sinner presto nei primi cinque ...Marco Cecchinato vince invece il derby tutto azzurro contro Thomas Fabbiano in tre set: 6-4, 4-6, 6-3. Una partita combattuta tra i due talenti italiani che hanno sfoggiato una buona prestazione. Ora, ...