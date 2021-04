Il nuovo album dei Måneskin “Teatro d’ira – Vol. I” è certificato ORO (Di mercoledì 7 aprile 2021) Il nuovo album dei Måneskin “Teatro d’ira – Vol. I”, uscito il 19 marzo, è già certificato ORO. Il disco ha totalizzato oltre 75 milioni di streaming e ha conquistato la posizione #6 nella Top 10 Global album Debuts di Spotify, dopo aver debuttato in posizione #1 nella classifica album FIMI/Gfk e #1 nella classifica dei vinili più venduti ad una settimana dall’uscita. A distanza di due anni dalla pubblicazione de “Il ballo della vita”, doppio disco di platino, il gruppo italiano più irriverente della scena musicale pubblica “Teatro d’ira – Vol. I”, il primo volume di un progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 7 aprile 2021) Ildei– Vol. I”, uscito il 19 marzo, è giàORO. Il disco ha totalizzato oltre 75 milioni di streaming e ha conquistato la posizione #6 nella Top 10 GlobalDebuts di Spotify, dopo aver debuttato in posizione #1 nella classificaFIMI/Gfk e #1 nella classifica dei vinili più venduti ad una settimana dall’uscita. A distanza di due anni dalla pubblicazione de “Il ballo della vita”, doppio disco di platino, il gruppo italiano più irriverente della scena musicale pubblica “– Vol. I”, il primo volume di un progetto più ampio che si svilupperà nel corso dell’anno e che racconterà in tempo quasi reale gli sviluppi creativi della band insieme alle ...

Advertising

IlContiAndrea : In anteprima nel trailer di #Zero dal 21 aprile su Netflix, un brano inedito di #Mahmood, dal titolo Zero, scritto… - FBiasin : Partito come Mikimix a Sanremo 1997 ('E la notte se ne va', aveva i capelli corti), è diventato quello che è divent… - Hidegkuti78 : ...ah, è uscito il nuovo dei GY!BE. Arrivederci, a non so quando. #GodspeedYouBlackEmperor - comebackbemine : RT @JDBITALIANCREW: Justin e sua moglie Hailey hanno inviato un bouquet di meravigliosi fiori alla talentosa Demi Lovato per congratularla… - Woongmate : @abbi6ix No stavo solo pensando al nuovo album degli ab6ix e la pc di yeosang mmt :( -