Il Milan ritrova il guerriero per questo finale di stagione: Mandzukic di nuovo in gruppo (Di mercoledì 7 aprile 2021) Buone notizie in casa Milan. Stefano Pioli inizia a ricomporre i pezzi della sua squadra. Dopo aver recuperato Rafael Leao, i rossoneri nell'allenamento pomeridiano hanno ritrovato anche Mario Mandzukic. Fermo ai box dalla sfida contro la Stella Rossa in Europa League, nell'unica gara in cui era partito titolare dal suo arrivo a Milano, il croato ha svolto l'intera seduta di allenamenti. Con un contratto ancora da rinnovare, adesso che l'infortunio sembra essere alle spalle, il guerriero rossonero potrà finalmente tornare in campo per aiutare i compagni verso un finale di stagione intenso, e nel frattempo guadagnarsi il rinnovo col Diavolo anche per la prossima stagione a suon di prestazioni convincenti.

