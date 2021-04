Il governo valuta lo stop ad AstraZeneca sotto i 65 anni: oggi la decisione dell’Ema (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) darà oggi – mercoledì 7 aprile – un nuovo parere sul vaccino AstraZeneca. Ma a prescindere dalle sue decisioni il siero va verso lo stop. O meglio: verso una limitazione all’utilizzo. Dalla quale verrebbero escluse alcune categorie per età e sesso. Mentre chi ha già fatto la prima dose potrà completare lo stesso il richiamo. I rischi in discussione Il rischio di cui si parla è sempre quello della trombosi del seno cerebrale ma la novità è che oggi Ema ammette che sono “probabilmente” legate al vaccino AstraZeneca. Scrive Repubblica che fino a ieri sera era questo l’orientamento al quale erano giunti i sessanta esperti del Prac, il Comitato sulla valutazione dei rischi dell’Ema. Il verdetto dovrebbe essere reso pubblico ... Leggi su tpi (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’Agenzia Europea del Farmaco (Ema) darà– mercoledì 7 aprile – un nuovo parere sul vaccino. Ma a prescindere dalle sue decisioni il siero va verso lo. O meglio: verso una limitazione all’utilizzo. Dalla quale verrebbero escluse alcune categorie per età e sesso. Mentre chi ha già fatto la prima dose potrà completare lo stesso il richiamo. I rischi in discussione Il rischio di cui si parla è sempre quello della trombosi del seno cerebrale ma la novità è cheEma ammette che sono “probabilmente” legate al vaccino. Scrive Repubblica che fino a ieri sera era questo l’orientamento al quale erano giunti i sessanta esperti del Prac, il Comitato sullazione dei rischi. Il verdetto dovrebbe essere reso pubblico ...

