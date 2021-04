Il governo decide: vaccino AstraZeneca solo agli over60 (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche l'Italia, dopo altri Paesi Ue, decide di restringere l'uso del vaccino AstraZeneca, oggi Vaxzevria, alle fasce di età superiori ai 60 anni. L'annuncio è arrivato dopo le valutazioni di Ema e Aifa che hanno ritenuto "plausibile" la possibilità che i seppur rarissimi eventi trombotici avversi - si parla di 86 casi con 18 decessi su un totale di oltre 34 milioni di dosi somministrate - abbiano un nesso di causalità col vaccino. "Alla luce delle considerazioni Ema è stato deciso dal ministro Speranza di raccomandare l'uso preferenziale del vaccino AstraZeneca nei soggetti sopra i 60 anni di età", ha annunciato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nella conferenza stampa convocata con Aifa e Ministero della Salute a tarda sera. "Ema e AIFA hanno valutato ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 7 aprile 2021) Anche l'Italia, dopo altri Paesi Ue,di restringere l'uso del, oggi Vaxzevria, alle fasce di età superiori ai 60 anni. L'annuncio è arrivato dopo le valutazioni di Ema e Aifa che hanno ritenuto "plausibile" la possibilità che i seppur rarissimi eventi trombotici avversi - si parla di 86 casi con 18 decessi su un totale di oltre 34 milioni di dosi somministrate - abbiano un nesso di causalità col. "Alla luce delle considerazioni Ema è stato deciso dal ministro Speranza di raccomandare l'uso preferenziale delnei soggetti sopra i 60 anni di età", ha annunciato il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, nella conferenza stampa convocata con Aifa e Ministero della Salute a tarda sera. "Ema e AIFA hanno valutato ...

