Il governo cileno ha distribuito pillole contraccettive difettose: gravide più di 150 donne (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una notizia recente sta sconvolgendo il Cile, infatti secondo i giornali il governo cileno avrebbe distribuito pillole contraccettive difettose, questo con gravi conseguenze su diverse donne, soprattutto perché queste donne molto spesso vivono in condizioni economiche disagiate e non hanno la possibilità di poter mantenere un neonato. Le storie di Cynthia e di Tabita sono diventate un emblema di questo danno. Infatti la prima sta cercando di capire come fare per avere il denaro necessario per allattare il figlio di due mesi, mentre la seconda sta cercando denaro per poter sistemare la casa prima della nascita del bambino. Queste due donne come altre 150, il numero sembra essere destinato ad aumentare, sono rimaste incinte dopo aver ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una notizia recente sta sconvolgendo il Cile, infatti secondo i giornali ilavrebbe, questo con gravi conseguenze su diverse, soprattutto perché questemolto spesso vivono in condizioni economiche disagiate e non hanno la possibilità di poter mantenere un neonato. Le storie di Cynthia e di Tabita sono diventate un emblema di questo danno. Infatti la prima sta cercando di capire come fare per avere il denaro necessario per allattare il figlio di due mesi, mentre la seconda sta cercando denaro per poter sistemare la casa prima della nascita del bambino. Queste duecome altre 150, il numero sembra essere destinato ad aumentare, sono rimaste incinte dopo aver ...

