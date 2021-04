Il giorno è arrivato: oggi c'è Juventus - Napoli (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono passati sei mesi da quel 4 Ottobre 2020, una data scolpita nella mente dei tifosi di Juventus e Napoli che, dalla tv e sui social, assistettero al forfait della squadra azzurra che non si ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) Sono passati sei mesi da quel 4 Ottobre 2020, una data scolpita nella mente dei tifosi diche, dalla tv e sui social, assistettero al forfait della squadra azzurra che non si ...

mariellaeartic1 : RT @_chiaa04_: finalmente è arrivato il grande giorno oggi inizierà questo progetto e io non posso che esserne più fiera ti meriti tanto ve… - gfviptz : RT @_chiaa04_: finalmente è arrivato il grande giorno oggi inizierà questo progetto e io non posso che esserne più fiera ti meriti tanto ve… - _chiaa04_ : finalmente è arrivato il grande giorno oggi inizierà questo progetto e io non posso che esserne più fiera ti meriti… - FlaGu52 : @CalaminiciM Anni fa qualcuno ha detto che il trono si regge sull'ignoranza di chi lo accetta. Poi un giorno un Tiz… -