Il giallo dello Sputnik in Slovacchia: i vaccini consegnati da Mosca diversi da quelli valutati da Lancet" (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continua a essere avvolto dal mistero il vaccino russo contro il Covid - 19, lo Sputnik V. In Slovacchia, dove il premier Igor Matovic si è dimesso dopo le polemiche scaturite per l'acquisto di 2 ... Leggi su europa.today (Di mercoledì 7 aprile 2021) Continua a essere avvolto dal mistero il vaccino russo contro il Covid - 19, loV. In, dove il premier Igor Matovic si è dimesso dopo le polemiche scaturite per l'acquisto di 2 ...

Advertising

fedelazzotti : Il tesoro del tesoriere del #Pd di #SanVincenzo e il segreto del figlio dello chef stellato. Dopo l'arresto del sin… - OnlyMilan18 : @danieletriolo Nella collezione IM (inter merda )il designer ha volutamente scelto il giallo come colore alternativ… - TodayEuropa : #Attualità #Network Il giallo dello Sputnik in Slovacchia: i vaccini consegnati da Mosca diversi da quelli valutati… - Giampao16412189 : @borghi_claudio @fdragoni Dopo la caduta del governo giallo-verde non siete più garanti di nulla se non dello strap… - Annulli_Editori : RT @ansa_ambiente: #Fucecchio diventa 'città dello #zafferano' e entra a far parte dell'associazione nazionale che raggruppa le località e… -