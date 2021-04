Il fumetto “Brzrkr” diventa un live-action

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Netflix svilupperà un filmtratto daldi Keanu Reeves “” con Reeves come produttore e protagonista Netflix ha acquisito i diritti deldi BOOM! Studios, che sarà adattato in un lungometraggio e poi in una serie spinoff animata.è ideato da Keanu Reeves, scritto da Reeves e dall’autore di bestseller del… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Fantascienzacom : Keanu Reeves, da attore a fumettista ad attore -

Ultime Notizie dalla rete : fumetto Brzrkr

Corriere Nazionale

otterrà un adattamento live - action. Stiamo parlando, naturalmente, deldella BOOM! Studios co - creato dall'attore Keanu Reeves . E Variety ha svelato che sarà proprio Reeves il ...' diventerà un film e un anime. Quello che sembra un impronunciabile codice fiscale non è altro che ilcreato e sceneggiato da Keanu Reeves, che sarà anche il protagonista del film e ...Da Matrix 4 a a John Wick: ecco tutti i film nei quali ritroveremo il nostro Keanu Reeves nel corso dei prossimi mesi ...Il grande attore di Hollywood porterà sul piccolo e grande schermo BRZRKR in una serie animata e in un film I prossimi mesi saranno sicuramente tra i più interessanti nella carriera del grande Keanu R ...