Il ddl Zan prende la strada lunga. Vanno accorpati altri 4 disegni di legge sull'omofobia (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'accelerazione sperata da varie anime della società civile non c'è. Almeno per ora. Il ddl Zan prende la strada più lunga al Senato. "Non c'è nessuna decisione sulla calendarizzazione - ha detto al termine della riunione dellìUfficio di presidenza della commissione Giustizia al Senato il leghista Andrea Ostellari - In modo unanime l'ufficio di presidenza ha votato l'accorpamento di altri 4 ddl che riguardano la stessa materia del ddl Zan. È una questione di metodo, si sapeva già prima. Ora invieremo la richiesta alla presidente Casellati e vedremo i tempi", ha detto Andrea Ostellari lasciando l'ufficio di presidenza della commissione Giustizia. Pd e Movimento 5 stelle, che con LeU e Italia Viva avevano chiesto la calendarizzazione del ddl contro l'omofobia auspicano ora tempi di ...

