Il Covid ha ucciso tanti pensionati: il triste bilancio Inps più leggero di 12 miliardi (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'anno passato in Italia è stato drammatico per l'alta mortalità registrata tra gli anziani. ll 2020, complice la pandemia da Sars - Cov2, è stato un anno record per i decessi che considerando tutte ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) L'anno passato in Italia è stato drammatico per l'alta mortalità registrata tra gli anziani. ll 2020, complice la pandemia da Sars - Cov2, è stato un anno record per i decessi che considerando tutte ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ucciso Il Covid ha ucciso tanti pensionati: il triste bilancio Inps più leggero di 12 miliardi ... pari a 645.619, si è verificato un 'eccesso di mortalità' di 100.526 unità, (il 15,6% in più), delle quali 75.891 - probabilmente sottostimate - sono state ufficialmente attribuite al Covid - 19 tra ...

Infermiere ucciso dal Covid nel giorno di Pasqua

