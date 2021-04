Il Covid fa calare l' aspettativa di vita in Europa | ecco quali sono i paesi dove si muore prima

Advertising

giomo2 : RT @globalistIT: - globalistIT : - erminio_erminia : RT @paradoxMKD: È passato più di un mese da quando il Texas è stato riaperto completamente, senza nessun obbligo di mascherina, ed i casi C… - RiccardoDeias : RT @paradoxMKD: È passato più di un mese da quando il Texas è stato riaperto completamente, senza nessun obbligo di mascherina, ed i casi C… - OrlandoStier68 : RT @paradoxMKD: È passato più di un mese da quando il Texas è stato riaperto completamente, senza nessun obbligo di mascherina, ed i casi C… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calare

IdeaWebTv

Nell'anno della grande pandemia di, torna al'aspettativa di vita nella stragrande maggioranza degli Stati dell'Unione Europea dopo anni di aumenti costanti. E' quanto risulta dagli ultimi dati pubblicati dall'Eurostat. ..., ULTIME NOTIZIE: LA DIRETTA Ore 10.33 " Cala l'aspettativa di vita nell'Ue, solo in Italia - 1,2 anni " Nel 2020, anno di maggior diffusione della pandemia di- 19, torna al'...Coronavirus Veneto, sono 1.111 i nuovi positivi e 67 morti nelle ultime 24 ore. Lo rileva il bollettino di Azienda Zero delle ore 8 di oggi, 7 aprile. Le persone attualmente positive sono 35.537, in ...Per altri 97 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. In netto calo nelle ultime 24ore il rapporto positivi al coronavirus/nuove diagnosi: sono 286 i casi rilevati su 3.190 nuove ...