Il contagio Covid frena nelle Marche, ma ancora troppi ricoverati e pochi vaccinati con la prima dose. Consegnate 45mila Pfizer (Di mercoledì 7 aprile 2021) ANCONA - Le Marche come un malato sulla via della guarigione,ma non ancora prossima, e con uno sforzo da fare in più per quanto riguarda la campagna vaccinale Covid. É la sintesi dei rapporti ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 7 aprile 2021) ANCONA - Lecome un malato sulla via della guarigione,ma nonprossima, e con uno sforzo da fare in più per quanto riguarda la campagna vaccinale. É la sintesi dei rapporti ...

Advertising

ladyonorato : Le probabilità di contagio all’aperto sono “statisticamente insignificanti”. Pertanto in Irlanda riapriranno a brev… - RaiNews : #6aprile L'Aquila ricorda vittime del #terremoto del 2009. Per il secondo anno consecutivo, a causa delle norme em… - FrancescoLollo1 : I controlli Nas confermano quel che Fdi denuncia da mesi: bus e metro sono veicolo di contagio del virus. Il… - pixel_di : RT @bioccolo: Ricevo e volentieri diffondo dall'originale bioccolo, che ci segue e ci saluta: non possiamo andare al parco ma possiamo pren… - blogsicilia : #notizie #sicilia Covid, Pandolfi (Ausl Bologna) 'Riduzione sistematica del contagio' - -