Il caso Zaki è un ergastolo 'amministrativo' mentre a Roma c'è un governo di pavidi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Un conteggio ufficiale non è stato fatto, ma attivisti per i diritti umani egiziani, con la garanzia dell'anonimato per non fare una brutta fine, hanno detto a Globalist che un conteggio in difetto, ...

Agenzia_Ansa : Patrick Zaki, altri 45 giorni di carcere. Lo dice all'ANSA la legale del ricercatore egiziano dell'Università di Bo… - TgLa7 : Caso #Zaki: altri 45 giorni di carcere per il ricercatore e niente cambio giudici - ZebreRugby : Altri 45 giorni di prigionia per #PatrickZaki, respinta la richiesta di cambiare i giudici che seguono il caso Zeb… - corgi_lover : RT @ZebreRugby: Altri 45 giorni di prigionia per #PatrickZaki, respinta la richiesta di cambiare i giudici che seguono il caso Zebre #Rugb… - simcopter : RT @ZebreRugby: Altri 45 giorni di prigionia per #PatrickZaki, respinta la richiesta di cambiare i giudici che seguono il caso Zebre #Rugb… -