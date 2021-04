Il bollettino: 13.708 nuovi casi e 627 morti Meno contagi e molti tamponi: cosa succede (Di mercoledì 7 aprile 2021) I dati di mercoledì 7 aprile. Più di 600 le vittime, come a gennaio, ma ci sono decessi pregressi. Il tasso di positività crolla al 4% (ieri 6,9%) con 339.939 tamponi: non si registrava questa percentuale da metà febbraio. In calo ricoveri e terapie intensive Leggi su corriere (Di mercoledì 7 aprile 2021) I dati di mercoledì 7 aprile. Più di 600 le vittime, come a gennaio, ma ci sono decessi pregressi. Il tasso di positività crolla al 4% (ieri 6,9%) con 339.939: non si registrava questa percentuale da metà febbraio. In calo ricoveri e terapie intensive

