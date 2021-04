Il bilancio del Manchester City torna in rosso: persi 147 milioni di euro (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’impatto economico del Covid non risparmia nemmeno i colossi del calcio. Dopo anni di crescita, il Manchester City per la stagione 2019-2020 ha registrato perdite pari a 126 milioni di sterline (147 milioni di euro). Il bilancio è in grave difficoltà ma la dirigenza non si dispera. Cercherà di recuperare queste perdite nella stagione attualmente in corso che vede i Citisenz primatisti in Premier League e protagonisti in europa, avendo in mano i quarti di Champions. Nel complesso, il Club ha registrato una riduzione dei ricavi dell’11% (478,4 milioni di sterline), anche a causa del crollo dei tesseramenti e dei ricavi delle trasmissioni, gestiti totalmente dalla Premier League. Manchester City, cosa dicono i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’impatto economico del Covid non risparmia nemmeno i colossi del calcio. Dopo anni di crescita, ilper la stagione 2019-2020 ha registrato perdite pari a 126di sterline (147di). Ilè in grave difficoltà ma la dirigenza non si dispera. Cercherà di recuperare queste perdite nella stagione attualmente in corso che vede i Citisenz primatisti in Premier League e protagonisti inpa, avendo in mano i quarti di Champions. Nel complesso, il Club ha registrato una riduzione dei ricavi dell’11% (478,4di sterline), anche a causa del crollo dei tesseramenti e dei ricavi delle trasmissioni, gestiti totalmente dalla Premier League., cosa dicono i ...

