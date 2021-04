Il 12 aprile del 1992 moriva a Salerno Guerino Grimaldi, Arcivescovo locale (Di giovedì 8 aprile 2021) di Mario Polichetti Il 12 aprile del 1992 moriva a Salerno Guerino Grimaldi, Arcivescovo di Salerno, al termine della messa della domenica delle Palme, che ricorda per i cristiani, il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù in sella ad un asino ed osannato dalla folla. Il Vescovo Guerino era nato a Casali di Roccapiemonte, un piccolo paese in provincia di Salerno l’11 settembre del 1916 da umilissimi e solidi genitori che da subito seppero assecondare la vocazione di quel loro figlio “Tenuisti manum dexteram meam : in voluntate tua deduxisti me…” sostenendone gli studi dapprima presso la Badia Benedettina di Cava De’ Tirreni, poi nel Seminario Regionale di Salerno, infine presso la Facoltà di Teologia ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 8 aprile 2021) di Mario Polichetti Il 12deldi, al termine della messa della domenica delle Palme, che ricorda per i cristiani, il trionfale ingresso a Gerusalemme di Gesù in sella ad un asino ed osannato dalla folla. Il Vescovoera nato a Casali di Roccapiemonte, un piccolo paese in provincia dil’11 settembre del 1916 da umilissimi e solidi genitori che da subito seppero assecondare la vocazione di quel loro figlio “Tenuisti manum dexteram meam : in voluntate tua deduxisti me…” sostenendone gli studi dapprima presso la Badia Benedettina di Cava De’ Tirreni, poi nel Seminario Regionale di, infine presso la Facoltà di Teologia ...

