I servizi utili per le scuole sono fuori uso da qualche giorno

Un attacco hacker ha messo fuori servizio i registri elettronici e le app per i studenti e i genitori. Stanno cercando di ripristinare i servizi.

Ultime Notizie dalla rete : servizi utili 'Coop per la cultura', abbonamento a prezzi scontati ai principali giornali Si va arricchendo così una già ampia offerta di convenzioni di servizi, prodotti e prestazioni che ... Il link utile Per accedere a tutte le informazioni utili e per sottoscrivere gli abbonamenti è ...

Per Ucb partnership con Microsoft e Talent Garden ... che inaugura una strategia pluriennale per combinare i servizi computazionali, il 'cloud' e l'...il proprio bagaglio culturale e integrare la propria esperienza con nuove competenze sempre più utili, ...

Vacanze in bicicletta: itinerari organizzati e servizi utili TgTourism Sesa cresce nel settore Business Services con tre acquisizioni La società ha sottoscritto, tramite la controllata Base Digitale, tre accordi vincolanti per l'acquisto del 63,1% di IFM Infomaster, del 60% di Digital Storm e del 51% di Tecnikè. Contribuiranno allo ...

Techedge Group chiude il 2020 con utili in crescita e miglioramento di tutti gli indicatori economici e finanziari promuovendo una vera rivoluzione dei comportamenti e delle forme di consumo dei beni e dei servizi ed evidenziando la necessità di adottare approcci più virtuosi in ottica di economia circolare.

