I risultati di Champions League, i quarti: Mbappé trascina il Psg, il Chelsea ipoteca la qualificazione (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si sono giocate altre partite valide per i quarti di finale di Champions League, tantissime indicazioni già dalle sfide di andata. In particolar modo grande spettacolo tra Bayern Monaco e Psg, due squadre in grado di arrivare in fondo alla competizione. Partenza sprint della squadra francese che si porta subito in doppio vantaggio con le reti messe a segno da Mbappé e Marquinhos. La reazione dei tedeschi non si fa attendere: prima Choupo-Moting e poi Muller di testa riaprono match e qualificazione. Mbappè è devastante e con un’azione da capogiro firma il definitivo 2-3. Il Psg vicino alla qualificazione, ma il passaggio del turno non è ancora certo. Sembra più indirizzato l’altro quarto di finale tra Porto e Chelsea. Colpo grosso dei Blues che si sono ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si sono giocate altre partite valide per idi finale di, tantissime indicazioni già dalle sfide di andata. In particolar modo grande spettacolo tra Bayern Monaco e Psg, due squadre in grado di arrivare in fondo alla competizione. Partenza sprint della squadra francese che si porta subito in doppio vantaggio con le reti messe a segno dae Marquinhos. La reazione dei tedeschi non si fa attendere: prima Choupo-Moting e poi Muller di testa riaprono match e. Mbappè è devastante e con un’azione da capogiro firma il definitivo 2-3. Il Psg vicino alla, ma il passaggio del turno non è ancora certo. Sembra più indirizzato l’altro quarto di finale tra Porto e. Colpo grosso dei Blues che si sono ...

Advertising

DiMarzio : #UCL | A Monaco finisce 3-2 per il PSG. Successo del Chelsea sul Porto: i risultati di questa serata di Champions - Noibiancocelest : Champions League: i risultati di questa sera - Paroladeltifoso : Champions League – Ecco i risultati finali dei match della serata - JPirate11 : @Alemilanista86 In campionato contano i risultati in champions il bel gioco ahahah - PianetaMilan : -