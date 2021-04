I musei diventano centri vaccinali: per tanti un’occasione per avvicinarsi alla grande arte custodita a Napoli (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Il Museo di Capodimonte, nel sito della Fagianeria, con accurata organizzazione, accoglie coloro che vanno vaccinati e mostra quanto siano spettacolari i dintorni della Reggia. Per coloro che poi vogliano ugualmente ammirare le sue preziose opere il costo dei biglietti è ridotto. Possiamo vedere le ultime opere in mostra: all’ Ottocento appartengono le opere di Francesco Jacovacci , “L’Ottocento e la pittura di Storia” ; possiamo vedere, di Luca Giordano, “Dalla natura alla Pittura” e di Vincenzo Gemito “Dalla Scultura al Disegno”. Le ultime mostre che si possono ammirare, sull’arte contemporanea sono dedicate a Santiago Calatrava e a Christian Lohr, che incontrano i luoghi di Capodimonte, che a sua volta ha incontrato la Sanità nella mostra recente di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 7 aprile 2021) di Maria Carla Tartarone Realfonzo Il Museo di Capodimonte, nel sito della Fagianeria, con accurata organizzazione, accoglie coloro che vanno vaccinati e mostra quanto siano spettacolari i dintorni della Reggia. Per coloro che poi vogliano ugualmente ammirare le sue preziose opere il costo dei biglietti è ridotto. Possiamo vedere le ultime opere in mostra: all’ Ottocento appngono le opere di Francesco Jacovacci , “L’Ottocento e la pittura di Storia” ; possiamo vedere, di Luca Giordano, “DnaturaPittura” e di Vincenzo Gemito “DScultura al Disegno”. Le ultime mostre che si possono ammirare, sull’contemporanea sono dedicate a Santiago Calatrava e a Christian Lohr, che incontrano i luoghi di Capodimonte, che a sua volta ha incontrato la Sanità nella mostra recente di ...

