“I miei genitori anziani morti di Covid: segnalati per il vaccino da un mese” (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una campagna vaccinale claudicante, che taglia fuori le fasce più deboli e inspiegabilmente dà la precedenza a quelle meno fragili. Sintomatico il caso della Toscana, dove tra i primissimi sono stati vaccinati avvocati e magistrati (anche se Giani, pochi giorni fa, ha chiarito che questo protocollo è stato ora accantonato e stanno provvedendo a vaccinare i più fragili). Ma intanto la campagna vaccinale procede, per queste categorie, a singhiozzo. E a pagarne le spese sono i più anziani. Giorgio Airaudo, segretario regionale della Fiom e ospite di Cartabianca su Rai Tre, ha raccontato della sua drammatica esperienza: “I miei genitori ultraottantenni con patologie neurologiche”, ha spiegato, “sono morti di Covid nel giro di pochi giorni. Da un mese erano segnalati, ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una campagna vaccinale claudicante, che taglia fuori le fasce più deboli e inspiegabilmente dà la precedenza a quelle meno fragili. Sintomatico il caso della Toscana, dove tra i primissimi sono stati vaccinati avvocati e magistrati (anche se Giani, pochi giorni fa, ha chiarito che questo protocollo è stato ora accantonato e stanno provvedendo a vaccinare i più fragili). Ma intanto la campagna vaccinale procede, per queste categorie, a singhiozzo. E a pagarne le spese sono i più. Giorgio Airaudo, segretario regionale della Fiom e ospite di Cartabianca su Rai Tre, ha raccontato della sua drammatica esperienza: “Iultraottantenni con patologie neurologiche”, ha spiegato, “sonodinel giro di pochi giorni. Da unerano, ...

Advertising

AleAntinelli : #Vaccini #Pfizer per i miei genitori e per mia suocera (classe ‘48 e ‘49) fatti! ?????? Complimenti alla… - areukiddingm3 : Tra 10 giorni se tutto va bene i miei genitori possono prenotare il vaccino, sto già piangendo ?? - swifttselena : @cercounnome tutti gli amici dei miei genitori hanno questo trauma di me che già da piccola facevo delle arringhe i… - letoceantakeme : Io sono stanca di litigare con i miei genitori per i vaccini, sono PIENA - napolista : #Martone: «I miei genitori si fidavano di me. Oggi gli adulti trasmettono ansia ai giovani» Il regista racconta al… -