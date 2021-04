I figli di Vincenzo Muccioli querelano Netflix: ricostruzione distorta del padre nella serie su San Patrignano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Una serie tv che ha riportato luci e ombre della comunità di recupero per tossicodipendenti che salì alla ribalta fin dai primi anni '80. Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo il fondatore ... Leggi su globalist (Di mercoledì 7 aprile 2021) Unatv che ha riportato luci e ombre della comunità di recupero per tossicodipendenti che salì alla ribalta fin dai primi anni '80. Andrea e Giacomodiil fondatore ...

Advertising

badtasteit : #SanPa, i figli di Vincenzo Muccioli querelano Netflix per diffamazione aggravata - RollingStoneita : SanPa: i figli di Vincenzo Muccioli querelano Netflix #7aprile - _fiorucci : RT @IlPrimatoN: I figli del fondatore di San Patrignano Vincenzo Muccioli querelano #Netflix per diffamazione aggravata per la docuserie 'S… - BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: I figli del fondatore di San Patrignano Vincenzo Muccioli querelano #Netflix per diffamazione aggravata per la docuserie 'S… - Teleblogmag : Non si arrestano le polemiche sulla docuserie di #Netflix -