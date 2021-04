I figli di Muccioli querelano Netflix per il doc su San Patrignano (Di mercoledì 7 aprile 2021) Andrea e Giacomo Muccioli, figli di Vincenzo il fondatore della Comunità di San Patrignano, querelano per diffamazione aggravata Netflix, che ha realizzato il documentario sulla comunità e sulla figura del padre. Lo riporta il Corriere Romagna. ‘SanPa. Luci e tenebre a San Patrignano’, la docuserie di Netflix che riporta anche lunghi stralci di intervista ad Andrea Muccioli, avrebbe offeso la memoria del padre Vincenzo. Secondo i figli di Muccioli, assistiti dall’avvocato Alessandro Catrani, la serie fa una ricostruzione distorta della storia della comunità e del fondatore Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) Andrea e Giacomodi Vincenzo il fondatore della Comunità di Sanper diffamazione aggravata, che ha realizzato il documentario sulla comunità e sulla figura del padre. Lo riporta il Corriere Romagna. ‘SanPa. Luci e tenebre a San’, la docuserie diche riporta anche lunghi stralci di intervista ad Andrea, avrebbe offeso la memoria del padre Vincenzo. Secondo idi, assistiti dall’avvocato Alessandro Catrani, la serie fa una ricostruzione distorta della storia della comunità e del fondatore

