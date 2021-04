I cento anni di Anna la mamma-cult di Brosio. "Per ora non mi vaccino" - (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nino Materi Oggi la madre del giornalista festeggia un secolo di vita. Bocelli le canta "Tanti auguri" Madre e figlio nel segno della Fede. Quella nella Madonna per lei, quella in Emilio per lui. «Lei» è Anna Marcacci Brosio, che oggi compie 100 anni; «lui» è Paolo Brosio, miracolosamente sopravvissuto al tram che per mesi lo ha sfiorato davanti al Palazzo di giustizia di Milano, ai tempi di Mani pulite. Brosio salvo grazie alle preghiere di mamma Anna, devota alla prodigiosa Signora Celeste di Medjugorje con lo stessa passione con cui Paolo rimane consacrato all'immaginetta votiva dell'ex taumaturgico Direttore del Tg4. «Senza Emilio Fede non sarei mai diventato famoso», ha confessato Paolo al Giornale; e - senza il «traino» di Paolo («trainato» a sua ... Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 7 aprile 2021) Nino Materi Oggi la madre del giornalista festeggia un secolo di vita. Bocelli le canta "Tanti auguri" Madre e figlio nel segno della Fede. Quella nella Madonna per lei, quella in Emilio per lui. «Lei» èMarcacci, che oggi compie 100; «lui» è Paolo, miracolosamente sopravvissuto al tram che per mesi lo ha sfiorato davanti al Palazzo di giustizia di Milano, ai tempi di Mani pulite.salvo grazie alle preghiere di, devota alla prodigiosa Signora Celeste di Medjugorje con lo stessa passione con cui Paolo rimane consacrato all'immaginetta votiva dell'ex taumaturgico Direttore del Tg4. «Senza Emilio Fede non sarei mai diventato famoso», ha confessato Paolo al Giornale; e - senza il «traino» di Paolo («trainato» a sua ...

