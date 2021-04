“I 400 morti al giorno di oggi sono il risultato di vaccinazioni non fatte un mese fa” | VIDEO (Di mercoledì 7 aprile 2021) La situazione attorno al vaccino Astrazeneca, in attesa del pronunciamento dell’Ema, non fa altro che creare ulteriore confusione anche nella percezione della campagna vaccinale. Titubanze che sembrano andare di pari passo con la curva epidemiologica che solo nei giorni recenti ha iniziato une lenta decrescita. A preoccupare, oltre ai contagi, è l’elevato numero di decessi registrati quotidianamente nel bollettino diffuso dal Ministero della Salute. E Andrea Crisanti ha un’idea molto precisa del perché stia accadendo questo. Crisanti: “I 400 morti al giorno di oggi sono il risultato di vaccinazioni non fatte un mese fa” “Io penso che la disponibilità dei vaccini è un problema destinato a risolversi nel futuro prossimo – ha dichiarato il direttore del ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 7 aprile 2021) La situazione attorno al vaccino Astrazeneca, in attesa del pronunciamento dell’Ema, non fa altro che creare ulteriore confusione anche nella percezione della campagna vaccinale. Titubanze che sembrano andare di pari passo con la curva epidemiologica che solo nei giorni recenti ha iniziato une lenta decrescita. A preoccupare, oltre ai contagi, è l’elevato numero di decessi registrati quotidianamente nel bollettino diffuso dal Ministero della Salute. E Andrea Crisanti ha un’idea molto precisa del perché stia accadendo questo. Crisanti: “I 400aldiildinonunfa” “Io penso che la disponibilità dei vaccini è un problema destinato a risolversi nel futuro prossimo – ha dichiarato il direttore del ...

Advertising

flottero : RT @neXtquotidiano: #Crisanti: “I 400 morti al giorno di oggi sono il risultato di vaccinazioni non fatte un mese fa” | VIDEO - neXtquotidiano : #Crisanti: “I 400 morti al giorno di oggi sono il risultato di vaccinazioni non fatte un mese fa” | VIDEO… - Namast70961553 : RT @baffi_francesco: 400/500 morti al giorno e un branco di coglioni destroidi ( quasi tutti evasori fiscali ) protestano per 'riaprire'. V… - Majden3 : RT @baffi_francesco: 400/500 morti al giorno e un branco di coglioni destroidi ( quasi tutti evasori fiscali ) protestano per 'riaprire'. V… - stefano07169322 : RT @LorisCavallett1: Io non mi rassegno ad avere oltre 400 morti al giorno per Covid. Chiedo alle autorità competenti europee e italiane no… -