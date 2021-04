Huesca-Elche (venerdì H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Scontro salvezza per iniziare la trentesima giornata (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le quotazioni dell’Elche sono in rialzo: dopo un campionato di enorme sofferenza e una retrocessione che è parsa molto vicina per buona parte di stagione, qualcosa è cambiato nella lotta salvezza. Le stagioni terribili di Alaves ed Eibar e quelle non certo eccelse di Elche e Valladolid, hanno dato agli Aragonesi il tempo di rientrare InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 7 aprile 2021) Le quotazioni dell’sono in rialzo: dopo un campionato di enorme sofferenza e una retrocessione che è parsa molto vicina per buona parte di stagione, qualcosa è cambiato nella lotta. Le stagioni terribili di Alaves ed Eibar e quelle non certo eccelse die Valladolid, hanno dato agli Aragonesi il tempo di rientrare InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

infobetting : Huesca-Elche (venerdì H 21.00): formazioni, quote, pronostici. Scontro salvezza per - cassapronostici : Pronostico Huesca – Elche: La lotta per la salvezza si accende! - andreapezzoni87 : #LaLiga, 29^ giornata Ieri Levante-Huesca 0-2 Oggi Granada-Villarreal h14 Real-Eibar h16.15 Osasuna-Getafe h18.30… - sportli26181512 : Liga, l'Huesca batte 2-0 il Levante e rientra in corsa per la salvezza: Una doppietta di Rafa Mir regala a Rojo Mar… -