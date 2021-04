Hockey pista, Serie A1 2021: Follonica si aggiudica l’anticipo della 25a giornata contro Sarzana (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è aperta questa sera la venticinquesima e penultima giornata della Serie A1 di Hockey su pista 2021, con l’anticipo tra Galileo Follonica e Credit Agricole Sarzana, che ha visto gli ospiti passare in vantaggio dopo oltre un quarto d’ora, grazie alla rete di Alvaro Osorio. Appena tre minuti di più tardi proprio Osorio rimedia un cartellino blu, con Davide Banini che ha pareggiato su tiro diretto, prima del rigore di Joan Galbas che ha riportato avanti i liguri. Banini ha avuto dal dischetto l’occasione di pareggiare, ma ha fallito la conclusione, con le due squadre che sono tornare sullo spogliatoio sul 2-1 in favore di Sarzana. Nella ripresa Banini ci ha impiegato solo due giri di lancette per ristabilire la parità, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021) Si è aperta questa sera la venticinquesima e penultimaA1 disu, contra Galileoe Credit Agricole, che ha visto gli ospiti passare in vantaggio dopo oltre un quarto d’ora, grazie alla rete di Alvaro Osorio. Appena tre minuti di più tardi proprio Osorio rimedia un cartellino blu, con Davide Banini che ha pareggiato su tiro diretto, prima del rigore di Joan Galbas che ha riportato avanti i liguri. Banini ha avuto dal dischetto l’occasione di pareggiare, ma ha fallito la conclusione, con le due squadre che sono tornare sullo spogliatoio sul 2-1 in favore di. Nella ripresa Banini ci ha impiegato solo due giri di lancette per ristabilire la parità, ...

Advertising

laregione : ‘Il Geyser Sound, poi il sipario è calato’ - laregione : ‘Quanti i ‘wow’ per lo stadio traboccante’ - Moccola62 : RT @Andy86CH: L’Ambrí è pronto a trasferirsi in una pista moderna. Da tanto desidero vederlo, è il giusto premio per un club che si é guada… - Andy86CH : L’Ambrí è pronto a trasferirsi in una pista moderna. Da tanto desidero vederlo, è il giusto premio per un club che… - AllesHockey : RT @RSIsport: ????? Staff e giocatori dell'Ambrì hanno vissuto gli ultimi momenti della Valascia. Lombardi: 'Non la salutiamo oggi, ma lo fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista Definite le date dei playoff; al via il 27 aprile. Lo scudetto a giugno HOCKEY A1 - I playoff del campionato di hockey su pista inizieranno martedì 27 aprile dopo il weekend della Coppa Italia (24 - 25), riservato alle quattro squadre qualificate, Lodi, Forte dei Marmi, Sarzana e Follonica. Martedì 27 aprile si ...

Josi il migliore in pista nella vittoria contro Detroit Roman Josi si portato in testa alla classifica stagionale dei marcatori svizzeri grazie ai due assist forniti nella partita dei suoi Nashville Predators a Detroit. Il bernese ha ora 24 punti, uno in ...

Hockey pista, Serie A1: il calendario dei playoff e delle finali scudetto OA Sport Hockey pista, Serie A1 2021: Follonica si aggiudica l’anticipo della 25a giornata contro Sarzana Si è aperta questa sera la venticinquesima e penultima giornata della Serie A1 di hockey su pista 2021, con l'anticipo tra Galileo Follonica e Credit Agricole Sarzana, che ha visto gli ospiti passare ...

‘Il Geyser Sound, poi il sipario è calato’ Terza parte del viaggio a raccolta delle testimonianze delle persone che hanno segnato la storia dell'ormai ex ‘casa’ dell'Ambrì Piotta. La parola, oggi, la prendono un tifoso e il sindaco di Quinto.

A1 - I playoff del campionato disuinizieranno martedì 27 aprile dopo il weekend della Coppa Italia (24 - 25), riservato alle quattro squadre qualificate, Lodi, Forte dei Marmi, Sarzana e Follonica. Martedì 27 aprile si ...Roman Josi si portato in testa alla classifica stagionale dei marcatori svizzeri grazie ai due assist forniti nella partita dei suoi Nashville Predators a Detroit. Il bernese ha ora 24 punti, uno in ...Si è aperta questa sera la venticinquesima e penultima giornata della Serie A1 di hockey su pista 2021, con l'anticipo tra Galileo Follonica e Credit Agricole Sarzana, che ha visto gli ospiti passare ...Terza parte del viaggio a raccolta delle testimonianze delle persone che hanno segnato la storia dell'ormai ex ‘casa’ dell'Ambrì Piotta. La parola, oggi, la prendono un tifoso e il sindaco di Quinto.