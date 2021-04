Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano vince una incredibile gara-6 in casa di Vienna e chiude la serie 4-2! (Di mercoledì 7 aprile 2021) Bolzano piazza una impresa epica a Vienna! L’HCB Alto Adige Alperia vince il sesto capitolo della serie di semifinale della ICE Hockey League 2020-2021 in casa dei Vienna Capitals al termine di un match incredibile. Dopo aver acciuffato l’overtime a soli 9 secondi dal termine, i Foxes vanno a vincere nel supplementare per 3-2 con Miceli e, soprattutto, chiudono la serie contro gli austriaci sul 4-2. A questo punto il pass per la finale contro l’EC KAC è cosa fatta e la squadra di coach Ireland potrà iniziare a pensare alla serie finale per il titolo che prenderà il via domenica proprio al PalaOnda. Vienna Capitals – HCB Alto Adige Alperia 2-3 dopo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 7 aprile 2021)piazza una impresa epica a! L’HCB Alto Adige Alperiail sesto capitolo delladi semifinale della ICE2020-indeiCapitals al termine di un match. Dopo aver acciuffato l’overtime a soli 9 secondi dal termine, i Foxes vanno are nel supplementare per 3-2 con Miceli e, soprattutto, chiudono lacontro gli austriaci sul 4-2. A questo punto il pass per la finale contro l’EC KAC è cosa fatta e la squadra di coach Ireland potrà iniziare a pensare allafinale per il titolo che prenderà il via domenica proprio al PalaOnda.Capitals – HCB Alto Adige Alperia 2-3 dopo ...

Advertising

OA_Sport : Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano vince una incredibile gara-6 in casa di Vienna e chiude la serie 4-2! - cospignatelli : @marcoteddy94 @marcomaioli1 Potremmo proprio creare due sport, tipo come si fa attualmente con l'hockey (su prato e… - sportvicentino : HOCKEY GHIACCIO - Nelle semifinali di Alps Hockey League l' @AsiagoHockeySrl ritrova lo @HDDJesenice : gara 1 in S… - sverginami : @Dzweighty + le danze sul ghiaccio o anche detto: pattinaggio. Perché l'hockey sarebbe uno sport e il pattinaggio artistico no? - ilPostSport : RT @ilPostSport: Dopo la vittoria all'esordio e il «miracolo sul ghiaccio» del 2018, l'Hockey Bolzano è di nuovo in piena corsa per vincere… -