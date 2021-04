“Ho trovato la mia strada”. Floriana Secondi, non solo tv: il vero lavoro dell’ex gieffina (Di mercoledì 7 aprile 2021) Floriana Secondi, dopo 18 anni dalla vittoria del GF i cambiamenti sono sotto gli occhi di tutti. Oggi Floriana ha la bellezza di 44 anni e se qualcosa è cambiato da quella terza edizione del reality show, di certo la sua grinta è rimasta intatta. La vincitrice di Roma, ‘bocciata’ per l’edizione 2021 de L’isola dei famosi, non si ferma mai. E la sua vita è la prova tangibile di una continua crescita professionale e privata. Ad oggi l’ex gieffina vanta ruoli televisivi bene precisi, frutto di un carattere che non perde mai occasione di rivelarsi senza filtri; un aspetto dunque che non solo ha permesso alla romana di farsi apprezzare dal pubblico italiano ma che le ha dato anche modo di diventare una gettonatissima opinionista televisiva. Ma non solo la televisione nella sua vita ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 7 aprile 2021), dopo 18 anni dalla vittoria del GF i cambiamenti sono sotto gli occhi di tutti. Oggiha la bellezza di 44 anni e se qualcosa è cambiato da quella terza edizione del reality show, di certo la sua grinta è rimasta intatta. La vincitrice di Roma, ‘bocciata’ per l’edizione 2021 de L’isola dei famosi, non si ferma mai. E la sua vita è la prova tangibile di una continua crescita professionale e privata. Ad oggi l’exvanta ruoli televisivi bene precisi, frutto di un carattere che non perde mai occasione di rivelarsi senza filtri; un aspetto dunque che nonha permesso alla romana di farsi apprezzare dal pubblico italiano ma che le ha dato anche modo di diventare una gettonatissima opinionista televisiva. Ma nonla televisione nella sua vita ...

