"Ho sempre pensato che non fosse Denise": la confessione del legale di Piera Maggio (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, è scettico: “Ho sempre pensato che, al 99 per cento, questa ragazza trasformata dalla Tv russa in una sgradevole attrazione popolare non fosse Denise...”, si lascia sfuggire al Corriere della Sera mentre a Mosca sta per andare in onda la “finta diretta” con il confronto dei gruppi sanguigni di Olesya Rostova, la giovane rapita da piccola e in cerca dei genitori, e di Denise Pipitone, la bimba rapita in Sicilia il primo settembre del 2004. “Non ci crediamo, ma non possiamo escludere nulla. Infatti, chiediamo il controllo del DNA. Ma lo chiediamo per vie legali alla Procura di Marsala perché si proceda alla rogatoria internazionale”. Irritato “dalla tecnica della Tv russa di trasformare il caso in un fenomeno da baraccone ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 7 aprile 2021) L’avvocato di, Giacomo Frazzitta, è scettico: “Hoche, al 99 per cento, questa ragazza trasformata dalla Tv russa in una sgradevole attrazione popolare non...”, si lascia sfuggire al Corriere della Sera mentre a Mosca sta per andare in onda la “finta diretta” con il confronto dei gruppi sanguigni di Olesya Rostova, la giovane rapita da piccola e in cerca dei genitori, e diPipitone, la bimba rapita in Sicilia il primo settembre del 2004. “Non ci crediamo, ma non possiamo escludere nulla. Infatti, chiediamo il controllo del DNA. Ma lo chiediamo per vie legali alla Procura di Marsala perché si proceda alla rogatoria internazionale”. Irritato “dalla tecnica della Tv russa di trasformare il caso in un fenomeno da baraccone ...

Advertising

Corriere : Denise, l’avvocato della famiglia : «Una farsa. Ho sempre pensato che non fosse Olesya» - FCalcistiche : @MilanFo60352769 Sinceramente non mi ha mai convinto fino in fondo, sempre pensato che tra lui e Chiesa quando eran… - FartFromAmerika : RT @FelipeKarmelo: @EddyGor55980228 Onestamente ho sempre pensato fosse una cazzata. Nel senso che nella guerra moderna sopravvivono solo c… - FelipeKarmelo : @EddyGor55980228 Onestamente ho sempre pensato fosse una cazzata. Nel senso che nella guerra moderna sopravvivono solo codardi e imboscati. - wRoNg_imagine_ : @fraryswhore AIUTO sempre pensato -

Ultime Notizie dalla rete : sempre pensato 'Ho sempre pensato che non fosse Denise': la confessione del legale di Piera Maggio L'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, è scettico: 'Ho sempre pensato che, al 99 per cento, questa ragazza trasformata dalla Tv russa in una sgradevole attrazione popolare non fosse Denise ...', si lascia sfuggire al Corriere della Sera mentre a Mosca sta ...

Turchia, la "sedia mancata" di von der Leyen e il caso diplomatico A cercare di spegnere le polemiche ci ha pensato il portavoce della Commissione, Eric Mamer, che ha ... ' Le relazioni tra Ankara e Bruxelles sono sempre state altalenanti: ci sono stati periodi di ...

"Ho sempre pensato che non fosse Denise": la confessione del legale di Piera Maggio L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, è scettico: “Ho sempre pensato che, al 99 per cento, questa ragazza trasformata dalla Tv russa in una sgradevole attrazione popolare non fosse Denise...” ...

Ragazze, per noi non c’è la sedia, e forse ce ne saranno sempre meno voluto e pensato perché avesse la forza di un apologo (no, non è maleducazione semplice: è un atto politico, e grave). Ragazze, per noi non c’è la sedia, e forse ce ne saranno sempre meno. Mi sa che ...

L'avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, è scettico: 'Hoche, al 99 per cento, questa ragazza trasformata dalla Tv russa in una sgradevole attrazione popolare non fosse Denise ...', si lascia sfuggire al Corriere della Sera mentre a Mosca sta ...A cercare di spegnere le polemiche ci hail portavoce della Commissione, Eric Mamer, che ha ... ' Le relazioni tra Ankara e Bruxelles sonostate altalenanti: ci sono stati periodi di ...L’avvocato di Piera Maggio, Giacomo Frazzitta, è scettico: “Ho sempre pensato che, al 99 per cento, questa ragazza trasformata dalla Tv russa in una sgradevole attrazione popolare non fosse Denise...” ...voluto e pensato perché avesse la forza di un apologo (no, non è maleducazione semplice: è un atto politico, e grave). Ragazze, per noi non c’è la sedia, e forse ce ne saranno sempre meno. Mi sa che ...