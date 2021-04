Ho giurato sulla Costituzione | per questo decido cosa dovete fare | dice il Ministro Speranza

Leggi su leggilo

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ildella Salutepromette un’accelerazione nella campagna vaccinale e torna sulle polemiche per i viaggi all’estero durante le vacanze di Pasqua: “Non è il momento per viaggiare“, ha detto. La strategia da seguire, per ildella Salute Roberto, non cambia: prudenza, attenzione e vaccini. Una linea tenuta sin dalle primissime settimane L'articolo proviene da Leggilo.org.