Highlights e gol Porto-Chelsea 0-2 | Champions League 2020 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 7 aprile 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per l’andata dei quarti di finale della. Sul neutro di Siviglia i ragazzi di Tuchel mettono a segno un gol per ogni tempo e di fatto blindano la qualificazione per le semifinali. Un gioiello di Mount poi la galoppata di Chilwell che probabilmente chiude i giochi in vista del ritorno che si disputerà tra sei giorni sempre nella città spagnola. A Conceicao serve un vero e proprio miracolo. LE PAGELLE E I VOTI 0-1 MOUNT 0-2 CHILWELL SportFace.