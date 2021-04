Harry bacchetta Meghan, lei scoppia a piangere sul balcone di Buckingham Palace: il video mai visto (Di mercoledì 7 aprile 2021) Meghan Markle lacrime – Solonotizie24La vita a Corte per Meghan Markle non è stata di certo semplice, cosa ben nota ancora prima che l’ex Duchessa di Sussex raccontasse la sua verità a Oprah Winfrey, ma a far discutere il web troviamo un video che mostra la moglie del Principe Harry in lacrime durante un’apparizione pubblica della royal family. Che Meghan Marke non fosse stata poi accolta così bene dai Windsor, comunque sia, era una cosa che tutti nel mondo conoscevano già dato che una fuga di notizie parla di un ‘no’ categorico da parte di Kate Middleton nell’apprendere l’intenzione di Harry di voler chiedere alla Regina Elisabetta di benedire il loro matrimonio. Il motivo? Il fatto che la Markle avesse un precedente matrimonio alle spalle, cosa non vista nel migliore dei modo dal ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 7 aprile 2021)Markle lacrime – Solonotizie24La vita a Corte perMarkle non è stata di certo semplice, cosa ben nota ancora prima che l’ex Duchessa di Sussex raccontasse la sua verità a Oprah Winfrey, ma a far discutere il web troviamo unche mostra la moglie del Principein lacrime durante un’apparizione pubblica della royal family. CheMarke non fosse stata poi accolta così bene dai Windsor, comunque sia, era una cosa che tutti nel mondo conoscevano già dato che una fuga di notizie parla di un ‘no’ categorico da parte di Kate Middleton nell’apprendere l’intenzione didi voler chiedere alla Regina Elisabetta di benedire il loro matrimonio. Il motivo? Il fatto che la Markle avesse un precedente matrimonio alle spalle, cosa non vista nel migliore dei modo dal ...

