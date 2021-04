Graduatorie terza fascia ATA | entro il 22 aprile è possibile aggiornare e inserirsi in nuovi profili nella stessa domanda

Advertising

Fino al 22 aprile ci sarà tempo per inviare le domande online per l'aggiornamento delledifascia del personale Ata. In diretta su Facebook e Youtube uno speciale in diretta in cui si affrontano i principali temi. Dalle 14.30 " Question time ", in diretta su Facebook e ...personale ATA, rapporto trae prima fascia. E' opportuno che chi ha maturato i 24 mesi per un profilo e si inserirà quest'anno nella graduatoria permanente ATA 24 mesi aggiorni, per ...Fino al 22 aprile ci sarà tempo per inviare le domande online per l’aggiornamento delle graduatorie di terza fascia del personale Ata. In diretta su Facebook e Youtube uno speciale in diretta in cui s ...Il ministro Renato Brunetta ha annunciato che, dal Nord al Sud, il 2021 sarà anche l'anno dei concorsi pubblici. “Sbloccati” 125mila posti lungo tutto lo ...