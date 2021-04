Governo - sindacati, firmato il protocollo per i vaccini Covid nelle aziende (Di mercoledì 7 aprile 2021) I vaccini anti Covid nelle aziende entrano nel nuovo protocollo per la sicurezza e il contrasto al Covid nei luoghi di lavoro, frutto di una intesa tra il Governo, le imprese e i sindacati. La novità ... Leggi su milanotoday (Di mercoledì 7 aprile 2021) Iantientrano nel nuovoper la sicurezza e il contrasto alnei luoghi di lavoro, frutto di una intesa tra il, le imprese e i. La novità ...

Advertising

infoitinterno : Governo e sindacati: via libera alle vaccinazioni in azienda, e il gioco sta alla finestra - mariavenera2 : RT @mandelli_andrea: Protocollo per #vaccinazioni in aziende e studi professionali siglato da governo, sindacati, associazioni e imprese, v… - AlertVirus : RT @mandelli_andrea: Protocollo per #vaccinazioni in aziende e studi professionali siglato da governo, sindacati, associazioni e imprese, v… - Antonio40139717 : RT @Tommaso02831710: I sindacati hanno fatto un cosa buona hanno firmato com il governo di fare i vaccini nelle aziende magari dopo il vacc… - PRCPadova : RT @PippiCalz: @bioccolo strada verso la vaccinazione, lavoratori e lavoratrici che, indipendentemente dalle condizioni di rischio, età e f… -