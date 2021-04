Governo Draghi, si cambia strategia: cercasi social media manager per Palazzo Chigi (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mario Draghi, il nostro attuale premier, ha deciso di cambiare strategia comunicativa. Gli ultimi sondaggi misurano un calo di fiducia rispetto ad un mese fa, gli italiani lo vedo e sentono poco e questa cosa può essere modificata rapidamente solo in un modo: attraverso i social. Oggi sembra averlo capito anche Draghi dal momento che, a Palazzo Chigi, sono aperte le candidature per un social media manager. Di fatto Draghi vuole aggiungere al suo team un esperto di comunicazione, per ammorbidire un po’ la strategia del “comunicheremo solo se abbiamo qualcosa da dire“. Secondo quanto si apprende da Il Fatto Quotidiano Mario Draghi non vuole cambiare ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 7 aprile 2021) Mario, il nostro attuale premier, ha deciso direcomunicativa. Gli ultimi sondaggi misurano un calo di fiducia rispetto ad un mese fa, gli italiani lo vedo e sentono poco e questa cosa può essere modificata rapidamente solo in un modo: attraverso i. Oggi sembra averlo capito anchedal momento che, a, sono aperte le candidature per un. Di fattovuole aggiungere al suo team un esperto di comunicazione, per ammorbidire un po’ ladel “comunicheremo solo se abbiamo qualcosa da dire“. Secondo quanto si apprende da Il Fatto Quotidiano Marionon vuolere ...

Advertising

ItaliaViva : Oggi stiamo pagando gli errori, soprattutto nella mancata programmazione della ripartenza, del governo Conte. La nu… - fattoquotidiano : In una settimana Mario Draghi ha perso l’1,7 per cento in gradimento, mentre il suo governo segna un calo di fiduci… - Palazzo_Chigi : Si è svolta a Palazzo Chigi la cerimonia di giuramento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio… - IacobellisT : RT @ValerioMalvezzi: La chiusura di @byoblu di @MessoraClaudio è una questione di vita o di morte della democrazia. Se ci voltassimo dall’a… - superprincipe83 : RT @GiorgiaMeloni: È assurdo che il ministro dell’Interno Lamorgese schieri nei giorni di Pasqua 70mila agenti per tenere chiusi in casa gl… -