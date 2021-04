Governo, Brunetta: “Salvo il Paese e poi mi ritiro nella mia campagna” (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – “La mia missione è salvare e cambiare il Paese, poi torno alle mie vigne e alla mia campagna“. Lo dice Renato Brunetta nel corso di una intervista con Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7. Dopo il governo Draghi si ritira dalla politica? “Quando uno è dentro un’avventura di questo genere, può anche bastare“. BRUNETTA: “IL MANDATO DEL GOVERNO È SALVARE PAESE, UN ANNO POI VEDREMO” Leggi su dire (Di mercoledì 7 aprile 2021) ROMA – “La mia missione è salvare e cambiare il Paese, poi torno alle mie vigne e alla mia campagna“. Lo dice Renato Brunetta nel corso di una intervista con Myrta Merlino a L’Aria che tira su La7. Dopo il governo Draghi si ritira dalla politica? “Quando uno è dentro un’avventura di questo genere, può anche bastare“. BRUNETTA: “IL MANDATO DEL GOVERNO È SALVARE PAESE, UN ANNO POI VEDREMO”

